Sosyal medyadan isyan etti: Temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök’e 500 bin liralık ceza

Yayınlanma: 25.07.2024 - 20:49

Güncelleme: 25.07.2024 - 20:49

Sosyal medyada yayınladığı temizlik videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Cem Özkök ürün tanıtımı yaparken ’reklam’ ibaresini kullanmadığı için 500 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Cem Özkök, Ticaret Bakanlığı’na yönelik mesajında, ‘’Şimdi sorarım bu hak mı? Helal mi gerçekten’’ şeklinde tepki gösterdi.

'Gizli reklâm' yaptığı gerekçesiyle cezalandırılan Cem Özkök’ün tepki paylaşımında şu ifadeler dikkat çekti:

“Para için 7/24 sahte reklam yapanlar varken Türkiye’de bu derece faydalı işler yapan, içerikler üreten, çevresel tüm kamu alanlarının temizliği başta olmak üzere, yardım projelerine başlayan, kendi kazandığı parayı hayır işlerine yatıran, ihtiyacı olanlara yardım eden, toplumu bilinçlendiren, doğru ve helal yaşayan, gençlere ve her yaşa örnek olan, Allah korkusu olup helal para kazanan ve paşa paşa bir fabrikanın ödediği kadar bu devlete vergi ödeyen birine gerçekten ayıp yapıldı.”