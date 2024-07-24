RTÜK’ten ’Sosis Partisi: Gıdatopya’ adlı animasyona para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ’Sosis Partisi: Gıdatopya’ adlı yapıma oybirliğiyle para cezası verildiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 18:15
RTÜK’ten ’Sosis Partisi: Gıdatopya’ adlı animasyona para cezası
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RTÜK haftalık olağan toplantısında internet üzerinden dijital yayıncılık yapan ’Amazon Prime Video’ platformunda yayınlanan bir animasyon yapımı gündeme aldı. 

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlar tarafından şikayet edilen animasyon filmini inceleyen Üst Kurul, kararını oybirliği ile verdiği bildirildi. Açıklamada, "’İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını oluşturmaya girişir’ şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK Üyelerinin tamamının tepkisini çekti. Yapılan müzakereler sonucunda ‘Prime Video’ logolu ve ‘Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi’ unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ‘Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz’ hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu animasyon dijital yayın platformunda +18 uyarılı olarak yayınlanıyor. 


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