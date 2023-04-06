Sosyal medyadan küfür etti kavgası: 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:16

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 10:24

Adana'da sosyal medya üzerinden küfretme nedeniyle akraba çocukları arasında kavga çıktı. Yanında silah getiren İ.A. (16) rastgele ateş açtığı sırada Emre S. yaralanırken İ.B. (12) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde akraba iki ailenin çocukları İ.A. (16) ve İ.B. (12), sosyal medya üzerinden birbirlerine küfretme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açtı ve ardından olay yerinden uzaklaştı. İ.A.’nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.’nin boğazına, İ.B.’nin (12) ise başına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli İ.A. ise kısa sürede, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 12 yaşındaki İ.B. hayatını kaybederken, Emre S.'nin tedavisi devam ediyor.