Sosyal medyadan küfür etti kavgası: 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Adana’da iki ailenin çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfür etmesi sonucu aralarında kavga çıktı. Taraflardan bir kişinin getirdiği tabancayla rastgele ateş açması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken diğer şahsın tedavisi devam ediyor .

İHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:16
Abone Ol google-news

Adana'da sosyal medya üzerinden küfretme nedeniyle akraba çocukları arasında kavga çıktı. Yanında silah getiren İ.A. (16) rastgele ateş açtığı sırada Emre S. yaralanırken İ.B. (12) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde akraba iki ailenin çocukları İ.A. (16) ve İ.B. (12), sosyal medya üzerinden birbirlerine küfretme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açtı ve ardından olay yerinden uzaklaştı. İ.A.’nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.’nin boğazına, İ.B.’nin (12) ise başına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli İ.A. ise kısa sürede, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 12 yaşındaki İ.B.  hayatını kaybederken, Emre S.'nin tedavisi devam ediyor.


Adana küfür kavga Çocuk çocuk cinayeti çocuk ölümü

İlgili Haberler

Hava bastığı lastik bomba gibi patladı: Bir gözünü kaybetti

Hava bastığı lastik bomba gibi patladı: Bir gözünü kaybetti
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 'O an kolumdan vazgeçmiştim...'

Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 'O an kolumdan vazgeçmiştim...'
Çamaşırhanede olan patlamada saniyelerle ölümden kaçtı

Çamaşırhanede olan patlamada saniyelerle ölümden kaçtı

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler