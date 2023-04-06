Hava bastığı lastik bomba gibi patladı: Bir gözünü kaybetti

Trabzon’da el arabası lastiğine hava basarken, lastiğin patlaması sonucu fırlayan jant Alay Dumangöz’ün yüzüne çarptı. Patlama sonrası ağır yaralanan ve 12 gün komada kalan Alay Dumangöz, bir gözünü kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:40
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Trabzon’un Of ilçesi Sarıbey mahallesinde yaşayan Alay Dumangöz (50), el arabası lastiğine hava basmak isterken canından oluyordu.

Bahçe işlerinde kullandığı el arabası lastiğinin havasının sönmüş olduğunu gören Dumangöz, lastiği alarak hava bastırmak için lastikçiye götürdü. Lastikçide hava bastığı sırada bir anda bomba gibi patlayan lastiğin jantı, Dumangöz’ün yüzüne vurdu.

Olay yerinde baygınlık geçiren Dumangöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 12 gün hastanede yoğun bakımda yatan Dumangöz bir gözünü kaybederken, çenesi ve dili zarar gördü.

Hastaneden taburcu olarak evine dönen Alay Dumangöz, Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) göz nakli olmayı bekliyor.

"EL POMPASIYLA LASTİKLERE HAVA BASMAYIN"

Olayın nasıl meydana geldiğini anlatan Alay Dumangöz, "El arabası lastiğini şişirmek için lastikçiye götürdüm. Fazla hava gittiği için patladı. Lastik patladıktan sonra bir şey hatırlamıyorum. Hastaneye götürmüşler beni. 12 gün yoğun bakımda yattım. Ondan sonra eve geldim. Birkaç kez Trabzon’a kontrole gittim. Şimdi Ankara’ya göz nakli için gideceğim. Gözüme toz girmemesi için korumalık takıyorum. Dişlerim, çenem, dilim ve gözüm zarar gördü. Dilimde yarılma oldu, iyileşti. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Bomba gibi patladı. Jantın içindeki pim fırlayarak gözüme girdi. Bu kadarına da şükürler olsun. Yapacak bir şey yok. İnsanlara tavsiyem el pompasıyla lastiklere hava basmasınlar" dedi.


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