Çamaşırhanede olan patlamada saniyelerle ölümden kaçtı

İspanya’da bir çamaşırhanedeki kurutma makinesi patladı. Kurutma makinesi çalışırken elinde çantalarıyla çamaşırhaneden çıkan bir kişi, patlamadan saniyelerle kurtuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:25
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İspanya’nın Galiçya bölgesinde yer alan Coruna şehrinde, çamaşırhanedeki kurutma makinelerinden birinde patlama meydana geldi. Patlamadan saniyeler önce çamaşırhaneden çıkan bir kişinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dailymail’de yer alan habere göre, kurutma makinesi hala çalışırken elinde çantasıyla çamaşırhaneden çıkan adam, bomba etkisi yapan patlamadan saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kameralarında, adamın çamaşırhaneden çıkmasından 10 saniye sonra makinelerden birinin kapağının açılıp birkaç parça giysinin yere düştüğü ve ardından patlamanın meydana geldiği görüldü. 

ÇAKMAĞIN CEPTE UNUTULMASI NEDEN OLMUŞ 

Patlamanın şiddetiyle çamaşırhanenin tabelası dahil kapı ve pencerelerinin yere düştüğü de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Zemin katta yer alan çamaşırhanenin, bir sanayi sitesinin girişinde bulunduğu yer aldığı bildirildi. Olayın ardından yapılan soruşturmada, makinenin içindeki bir pantolonun cebinde çakmak olduğu ve patlamanın çakmağın aşırı ısınmasından kaynaklandığı tespit edildi.

 

 


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