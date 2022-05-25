Kıyma dizisinin konusu ne? Kıyma dizisinde kimler oynuyor?
BluTV'nin yeni dizisi Kıyma konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Kıyma dizisinin konusu ne? Kıyma dizisinde kimler oynuyor?
24 Mayıs'ta BluTv'de yayınlanmaya başlayan 'Kıyma' dizisi Sıfır Bir Adana ve Sokağın Çocukları esintileri barındırıyor.
KIYMA DİZİSİNİN KONUSU
Aksiyon, macera ve polisiye türünde olan Kıyma dizisi “Şehirler değişir, sokaklar asla..” sloganıyla BluTV’de yayın hayatına başladı. Kıyma dizisinin konusu ise şöyle; Adana'dan büyük hayallerle İstanbul'a gelen üç arkadaş yeni bir mahallede temiz bir başlangıç yapmak ister. Ancak bela yakalarını bırakmaz.
KIYMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Kıyma dizisinin kadrosunda Emrullah Sürmeli (Baran), Cengizhan Yurdutek (Poyraz), Mustafa Yılmaz (Reşat), İrfan Ballı (Tufan), Ömer Varol (Kado) ve Salih İnci (Ömer) yer alıyor.
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