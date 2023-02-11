Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı
Adana’da sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen 33 zanlı gözaltına alındı.
Adana’da yaşanan depremin ardından soysal meydada provokatif paylaşım yapanlar oldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu yayınları yapanları takibe alıp harekete geçti.
İki şubenin koordineli çalışması neticesinde, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 33 şahıs gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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