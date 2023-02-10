Duygulandıran paylaşım: Güney Koreli çizer Kahramanmaraş depremiyle 'Ayla’yı hatırlattı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 22:00

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 22:32

Kore'de 1950 yılında gerçekleşen savaşta yaşanan gerçek bir olaydan esinlenerek beyaz perdeye taşınan, başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Güney Koreli minik yıldız Kim Seol’un oynadığı 'Ayla' filmi başta Türkiye ve Güney Kore olmak üzere dünya çapında ses getirmişti.

AYLA’YI HATIRLATTI

Koreli çizer Myeong Minho ise, Güney Kore’ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'nın hikayesini anlatan filmden esinlenerek bir çalışma gerçekleştirdi.

Minho çalışmasına merkez üssü Kahramanmaraş olan depremdeki arama kurtarma çalışmalarda görev alan Koreli ekipleri taşıdı.

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede yayılırken büyük beğeni topladı. Sosyal medya hesabı Instagram’dan çalışmayı paylaşan Minho ayrıca, Kardeş ülke Türkiye’mizin başı sağ olsun” notunu düştü. Minho ayrıca Suriye’ye de başsağlığı diledi.

GÜNEY KORELİ EKİPTE KAÇ KİŞİ VAR?

Güney Kore tarafından Türkiye'ye gönderilen ekipte, Dışişleri Bakanlığından 1 kişi, Milli Savunma Bakanlığından 49 kişi, Ulusal Yangın Teşkilatından 62 kişi, Kore Uluslararası İşbirliği Ajansından (KOICA) 6 kişi dahil olmak üzere toplam 118 kişi yer alıyor. Ekip, Hatay'da görev yapıyor.