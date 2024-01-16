Sosyal medyadan sahte ilanla dolandırıcılık... Soruşturmada yeni gelişme!

Mersin’de sosyal medyadan sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:45
Sosyal medyadan sahte ilanla dolandırıcılık... Soruşturmada yeni gelişme!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden verdiği sahte ilanlar ile dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde eden şahısla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında şüphelinin ucuz klima satışı vadiyle yayınladığı ilanlar ile ağına düşürdüğü yurttaşları dolandırdığı tespit edildi. Şahsı yakalamak amacıyla harekete geçen ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlendiği operasyon ile şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


dolandırıcılık gözaltı ilan Operasyon sahte siber suç

İlgili Haberler

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 şüpheli adliyede

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 şüpheli adliyede
'Kiralık bungalov' ilanlarına dikkat... 8 ilde dolandırıcılık operasyonu!

'Kiralık bungalov' ilanlarına dikkat... 8 ilde dolandırıcılık operasyonu!
Tekstilcilerden milyonluk vurgun... Dolandırıcılık şebekesi çökertildi!

Tekstilcilerden milyonluk vurgun... Dolandırıcılık şebekesi çökertildi!

En Çok Okunan Haberler