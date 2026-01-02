Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sosyal medyadan tanışıp evlendi, başına gelmeyen kalmadı: Parkta yaşam mücadelesi

Sosyal medyadan tanışıp evlendi, başına gelmeyen kalmadı: Parkta yaşam mücadelesi

2.01.2026 11:59:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sosyal medyadan tanışıp evlendi, başına gelmeyen kalmadı: Parkta yaşam mücadelesi

Antalya'da Necdet Tilif (63), 1,5 aydır parkta kurduğu çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Boşanma aşamasındayken eşinin bıçaklı saldırısında tendonları koptuğunu ve 4 parmağının sakat kaldığı için çalışamadığını belirten Tilif, “Havalar soğuk. Kimsenin sırtında kambur olmak istemiyorum" dedi.

Yaklaşık 11 yıldır Antalya'da yaşayan TIR şoförü Necdet Tilif, 1,5 aydır parkta kurduğu çadırda yaşıyor. 2021 yılında sanal medya üzerinden tanıştığı kişiyle evlendiğini, aldıkları evi onun üzerine yaptığını, aldatıldığı gerekçesiyle de boşanma davası açtığını belirten Tilif, dava süreci devam ederken eşinin kendisini eve çağırıp uykudayken 19 bıçak darbesiyle ağır yaraladığını söyledi.

Olayın ardından eşinin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandığını anlatan Tilif, yaklaşık 3 ay sonra tahliye edildiğini kaydetti.

Image

TENDONLARI KOPTU, 4 PARMAĞI SAKAT KALDI

Vücuduna 82 dikiş atıldığını kaydeden Necdet Tilif, 6 gün yoğun bakımda komada kaldığını ifade etti. Hayati tehlikeyi atlattıktan sonra taburcu edildiğini aktaran Tilif, “Tendonlarım koptu, 4 parmağım sakat kaldı. Uzun süre ayakta duramıyorum. Bu yüzden çalışamıyorum. Bir süre alüminyum kutu topladım ama onu da yapamaz hale geldim" diye konuştu.

Image

1,5 aydır parkta kurduğu çadırda yaşadığını söyleyen Necdet Tilif, “Bu yaşadıklarım yüzünden sokakta kaldım. Havalar soğuk. Kimsenin sırtında kambur olmak istemiyorum" dedi.

İlgili Konular: #Antalya

İlgili Haberler

Üsküdar'da tanışma teklifini reddeden kadına kurşun yağdırdı
Üsküdar'da tanışma teklifini reddeden kadına kurşun yağdırdı Üsküdar'da M.M.Ö. mahalleden tanıdığı N.A. isimli kadının tanışma teklifini reddetmesi üzerine, kadının çalıştığı iş yerinde pusu kuran M.M.Ö., iş yerinden çıkan kadına kurşun yağdırdı. N.A. yaralanırken M.M.Ö. çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldı.
Bilim insanları açıkladı: Uzaylılarla tanışmamız binlerce yıl alabilir...
Bilim insanları açıkladı: Uzaylılarla tanışmamız binlerce yıl alabilir... Uzaylıların gerçek olup olmadığı zaman zaman tartışılan konulardan biri. Bilim insanları merakla beklenen soruyu cevapladı...
Partnerinizin ailesiyle tanışmadan önce bilmeniz gereken 7 şey
Partnerinizin ailesiyle tanışmadan önce bilmeniz gereken 7 şey Partnerinizin ailesiyle tanışmak, ilişkinizde önemli bir dönüm noktası olabilir ve biraz gerginlik yaratabilir. Bu özel anı daha rahat ve sorunsuz geçirmek için hazırlıklı olmakta fayda var. İşte, partnerinizin ailesiyle tanışmadan önce bilmeniz gereken 7 şey...