Çayını alıp kaçtı… Deprem paniği kameraya yansıdı
5.1 büyüklüğünde olan depremden kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın İznik ilçesinde lastikçide bulunan yurttaşlar panikle dışarı kaçtı.
Kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Diğer yandan, bir züccaciye dükkanında raflarda bulunan malzemelerin deprem anında sallanması da güvenlik kameralarında görüntülendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Kabataş gelini neden boşandı?
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Balyalı, iddiaları verilerle yalanlandı!
- Erzan'ın 'korktuğu kişi' konuştu