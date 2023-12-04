Çayını alıp kaçtı… Deprem paniği kameraya yansıdı

5.1 büyüklüğünde olan depremden kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:04
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Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın İznik ilçesinde lastikçide bulunan yurttaşlar panikle dışarı kaçtı. 

Kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Diğer yandan, bir züccaciye dükkanında raflarda bulunan malzemelerin deprem anında sallanması da güvenlik kameralarında görüntülendi. 


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