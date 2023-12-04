Depremde iletişim sorunlarına karşı 8 öneri!
Deprem anında veya sonrasında yakınlarımıza ulaşmak her zaman kolay olmayabilir. Öncesinde alınacak bazı önlemlerle iletişim problemi yaşamamak mümkün. İşte dikkat edilmesi gerekenler...
GSM operatörlerinin milyonlarca kullanıcıyı birbirine bağladığı ve aktif tuttuğu Türkiye'de, depremler sırasında iletişim sorunları ciddi bir sorun haline geliyor: GSM operatörlerinin aniden çökmesi, insanların yakınlarıyla yalnızca sosyal medya platformları ve internet mesajları aracılığıyla iletişim kurabilmesi anlamına geliyor. yakınlarıyla sadece sosyal medya platformları ve internet mesajları aracılığıyla iletişim kurabiliyor. Bu durumda farklı iletişim yöntemleri aramak çok önemli hale geliyor. İşte deprem anında iletişimi kolaylaştıracak sekiz öneri...
TELEFON OPERATÖRLERİ ÜZERİNDEN GİTMEYİN
GSM operatörleri, 'hücre' adı verilen bağlantılar üzerinden çalıştıkları için sınırlı iletişim kapasitesine sahiptir. Birçok kişi aynı anda iletişim kurmaya çalışırsa, bağlantı başarısız olabilir ve iletişimsizlik meydana gelebilir.
İNTERNETSİZ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI BULUN
Depremler internet bağlantısı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, internet olmadan çalışan ve Bluetooth üzerinden iletişim kuran mesajlaşma uygulamalarını indirmek önemlidir.
MESAJLAŞMA UYGULAMALARI İLETIŞİMİ KOLAYLAŞTIRIR
İnternet bağlantısı üzerinden çalışan mesajlaşma uygulamaları baz istasyonundan bağımsız olarak iletişim kurmanın tek yolunu sağlar; çeşittli uygulamaların cep telefonuna yüklenmesi ve güncel tutulması çok önemlidir.
POWERBANK TAŞIMAK
Depreme hazırlık çantasına bir güç bankası eklemek şarj sorunlarını ortadan kaldırmak için önemlidir. Güç bankaları ve şarj aletleri uzun süre mahsur kalmak için gereklidir.
YETERLİ İNTERNET PAKETİ
Bir internet paketinin satın alınması, deprem veya başka bir afet durumunda iletişimin kesintiye uğramamasını sağlamak için önemlidir. İletişim kesintilerini önlemek için internet paketinizin durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir.
AKILLI TELEFONUNUZU MODEM OLARAK KULLANMA
Akıllı telefonunuzdaki bir 'kişisel erişim noktası' interneti başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır. Şifrelenmemiş akıllı telefonlar kritik anlarda iletişimin güvenliğini sağlamada çok etkili olabilir.
DRONE BAZ ISTASYONLARI
Çeşitli GSM operatörleri tarafından geliştirilen drone baz istasyonları iletişimin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Drone baz istasyonlarının sayısının artırılması afet zamanlarında iletişimi güçlendirebilir.
DEPREM SONRASI YAKINLARINIZIN DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALIN!
Afetzedeler e-Nabız üzerinden yakınlarının durumunu kontrol edebilir. https://enabiz.gov.tr üzerinden bilgi alabilirler.
Deprem anında sağlıklı iletişim kurmak önemlidir. Bu öneriler iletişim sorunlarını en aza indirmeye yardımcı olabilir.
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