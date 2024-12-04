Sosyal yardım vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık!
Tokat'ta sosyal yardım vaadiyle 2 kişiye 1 milyon 70 bin lira kredi çektirip kendi hesabına aktaran S.U. (24) ve S.Y. (30) gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, internet bankacılığını kullanan 2 kişiyi, ‘Sosyal yardım çıkaracağız’ vaadiyle 1 milyon 70 lira kredi çektirip, kendi hesabına aktararak dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Şikayet sonrası çalışma başlatan polis, dolandırıcılığı S.U. (24) ve S.Y.'nin (30) yaptığını tespit etti.
Polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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