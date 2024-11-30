Dolandırıcılık ve yasadışı bahis soruşturmasında yeni gelişme!

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcılık ve yasadışı bahis soruşturmasında yeni gelişme!
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AA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:15

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, Adana ve Mersin'de düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılarda 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Yasadışı bahis operasyonunda da yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #bahis #diyarbakır #dolandırıcılık #yasadışı

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