Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Pena Gomez Ödülleri: Başbakan Sanchez’den Zülfü Livaneli’ye ödül

Sosyalist Enternasyonal’in rutin olarak düzenlenen Konsey Toplantısı, CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul’da devam ediyor. Toplantının bugün gerçekleştirilen ikinci oturumunda Pena Gomez Ödülleri sahiplerine takdim edildi.



SANCHEZ'DEN LİVANELİ'YE ÖDÜL

İlk ödülü Belarus’ta tutuklu bulunan siyasi figür Mikalay Statkeviç adına eşi Maria Statkeviç aldı. Eski Kosta Rika Devlet Başkanı Oscar Arias ikinci ödüle layık görüldü. Üçüncü ödül yazar Isabel Allende’ye verildi, Allende’ye ödülünü CHP Lideri Özel takdim etti. Son ödül ise sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli’ye verildi. Livaneli ödülünü İspanya Başbakanı Sanchez’den aldı.

Livaneli’nin ödül takdimi sırasında CHP Lideri Özel, “Zülfü Livaneli’nin bu ödülü Pedro Sanchez’in elinden alması hepimizi onurlandırdı. İki yönüyle de çok büyük gurur duyuyorum. Pedro birazdan ayrılacak İstanbul’dan. Bu muhteşem şeghri muhteşem anlatan, 2 bin 500 yıllık tarihi anlatan çok özel bir eseri Pedro Sanchez’a hediye etmek istiyoruz. Bunu yaparken benden önce CHP’de genel başkanlık yapmış üç Sayın Genel Başkanım var. Onların bu fotoğrafta yer almaları, Pedro Sanchez’e İstanbul kitabını birlikte hediye etmek benim için büyük bir onur” diyerek Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı kürsüye davet etti.

''BU BİZİM ÜLKEMİZE YAKIŞMIYOR''

Pena Gomez Ödülü’ne layık görülen Zülfü Livaneli, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğun ilişkin “Hukukun tam olarak uygulanmasını, yasaların uygulanmasını, hukuki bir düzen olmasını istiyorum ve siyasetin hukuka karışmamasını diliyorum. Türkiye'de maalesef bizim yıllardan beri siyasi, hukuk aracılığıyla rakipleri alta almak gibi, bir tasfiye etmek gibi bir görüş var. Bu bizim ülkemize yakışmıyor” dedi.



''FREE İMAMOĞLU''

Ödül töreninin ardından aile fotoğrafı çektirildi. Fotoğraf çekiminde tüm katılımcılar “İmamoğlu’na özgürlük” yazılı görselleri havaya kaldırdı. Toplantılara katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da "İmamoğlu'na özgürlük" yazısıyla fotoğrafta yer aldı. CHP Lideri Özel, fotoğraf çekiminin arıdndan İspanya Başbakanı Sanchez’i uğurladı.