Sosyalist partilerden ‘19 Mayıs’ mesajları!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 13:21

Güncelleme: 19.05.2024 - 13:21

TİP'ten yapılan açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yoksul Anadolu’nun emperyalizme karşı bağımsızlık yürüyüşünün sembolü olan 19 Mayıs’ı kutluyoruz. 105 yıl önce olduğu gibi bugün de emperyalistlere ve onun Saray’daki işbirlikçilerine karşı mücadelemiz sürüyor. Gençlerin ülkesini mutlaka kuracağız!" ifadesine yer verildi.

HKP de "Yaşasın antiemperyalist birinci Kurtuluş Savaşı’mızın kıvılcımı, ikinci Kurtuluş Savaşı’mızın meşalesi 19 Mayıs!" başlıklı açıklama yayımladı.

Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözü anımsatılan açıklamada, "İşte 19 Mayıs; vatanımızı işgal eden insan soyunun en büyük düşmanlarını yerli işbirlikçileriyle birlikte göndermek için, Mustafa Kemal’in verilecek kurtuluş savaşının fitilini ateşlemeye Samsun’a çıktığı gündür. 19 Mayıs; birinci Kurtuluş Savaşı’mızın kıvılcımı, antiemperyalist, antifeodal, antişovenist ikinci Kurtuluş Savaşı’mızın meşalesi, güncel anlamıyla ABD ve AB emperyalistlerine karşı mücadele günüdür. 19 Mayıs; Mustafa Kemal’in bağımsızlık ve aydınlanma için yaktığı meşaleyi gençlere armağan ettiği gündür." denildi.

Açıklamada, "Mustafa Kemal ve birinci kuvayimilliyeciler tarafından yakılan meşaleyi ikinci kurtuluş savaşçıları olarak her daim taşımaya devam edeceğiz. Onurla taşıdığımız bu meşaleyle harlayacağız ikinci kurtuluş savaşımızı. Bu savaşın zaferiyle gelecek nihai kurtuluş. İşte o zaman bir daha gelmemek üzere AB-D emperyalistlerini ve yerli işbirlikçilerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz." ifadesine yer verildi.

"105 YIL SONRA AYNI KARARLILIKLA VE CESARETLE"

TKP ise "105 yıl sonra aynı kararlılık ve cesaretle" başlıklı açıklama yayımladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Mayıs 1919, emperyalist işgale ve çürümüş saltanata karşı büyük bir mücadelenin başlangıcını simgeler. Bu mücadele çok zor koşullarda sürdürülmesine karşın birkaç yılda başarıya ulaşmıştır. Bağımsız ve egemen bir ülke, laik bir Cumhuriyet doğrultusunda gelişen Milli Mücadele bugün Türkiye’de emperyalizme ve gericiliğe karşı Cumhuriyetçi bir silkinişe ilham vermenin yanı sıra, emekçi halkın sömürü düzenini yıkma iradesine de önemli bir meşruiyet sağlamaktadır.

Kurtuluş Savaşı’nın önderi Mustafa Kemal’in Samsun’a gelişinden 105 yıl sonra, bu ülkenin üstüne çökmüş olan karanlık, halkımıza, aydınlara, yurtseverlere aynı cesaret ve kararlılıkla hareket etme sorumluluğu yüklemektedir. TKP bu sorumluluk ve bilinçle, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını ve Milli Mücadele’nin tüm neferlerini saygıyla selamlar."