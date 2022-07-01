Sosyalist partilerden 'asgari ücret' tepkisi: 'Saray'a cennet, halka sefalet!'

01 Temmuz 2022 Cuma, 22:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün açıkladığı yüzde 30’luk asgari ücret zammına sosyalist partilerden tepki geldi. Sosyalist partilerin sosyal medya hesaplarından verdiği tepkiler şöyle:

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP): AKP’giller bir kez daha halkımızın gözünü boyamaya çalışmaktadır. Halkımızın alım gücünün eridiği günümüz şartlarında #asgariücret’in 5.500 TL olması reel bir artışı ifade etmemektedir. Kaldı ki bu rakam bile açlık sınırının altındadır. Asgari ücret sefalet ücreti olmamalıdır!

AKP’giller bir kez daha halkımızın gözünü boyamaya çalışmaktadır. Halkımızın alım gücünün eridiği günümüz şartlarında #asgariücret’in 5.500 TL olması reel bir artışı ifade etmemektedir. Kaldı ki bu rakam bile açlık sınırının altındadır. Asgari ücret sefalet ücreti olmamalıdır! pic.twitter.com/d8uPVpTFF4 — HKP (@kurtuluspartisi) July 1, 2022

Türkiye Komünist Partisi (TKP): Patronların kârlarına kâr kattığı, sömürenlerin bolluk içinde yaşadığı bir ülkede, açlık sınırının altında açıklanan #asgariücret halka hakarettir. Halkımızı örgütlenmeye, ülkemizi bu asalak sınıftan kurtarmaya çağırıyoruz.

Patronların kârlarına kâr kattığı, sömürenlerin bolluk içinde yaşadığı bir ülkede, açlık sınırının altında açıklanan #asgariücret halka hakarettir.

Halkımızı örgütlenmeye, ülkemizi bu asalak sınıftan kurtarmaya çağırıyoruz.

??Biz yönetiriz!#2023Yenidenhttps://t.co/R28q4gEpSz — TKP (@tkpninsesi) July 1, 2022

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Saray’a cennet, halka sefalet! #asgariücret 5500 TL.

Emek Partisi (EMEP): "Vatandaşı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” AKP Genel Başkanı Erdoğan, işçi ve emekçileri enflasyonun altında ezim ezim ezdi. Dev şirketler kârını yüzde 139 artırırken asgari ücrete zam yüzde 30’da kaldı. Nedir bu yüzde 30 zamlı asgari ücret? Net 5500 lira! Zam TÜİK’in 5 aylık enflasyonunun 5 puan, asgari ücret açlık sınırının 1000 lira altında. Yoksulluk sınırının yalnızca dörtte biri! Ocakta asgari ücretiyle 1214 bin adet simit alabilen işçi, bugün ‘zamlı’ asgari ücretle 1100 adet simit ancak alabiliyor. Ekonomik hal gösteriyor ki, 6 ay boyunca bu asgari ücret emekçileri daha büyük sefalete götürecek.İşçiler yoksulluk sınırının dahi yanına yaklaştırılmıyor. Sabrın sonu sefalet oluyor!İşçi sınıfı ve emekçiler için açıklanan bu sefalet artışı mücadele çağrısıdır.