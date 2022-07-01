Genel başkanlardan 'asgari ücret' tepkisi: 'Arsızlık, utanmazlık nedir'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 30’luk asgari ücret zammına tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul’da yaptığı açıklamada, asgari ücretin bu aydan itibaren yüzde 30’luk artışla 5 bin 500 lira olarak uygulanacağını duyurdu.
"MİLLETİNİ ENFLASYONA KARŞI KORUYAMAYAN BİR İKTİDAR SİYASETEN İFLAS ETMİŞTİR"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücret zammına sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Akşener, şunları kaydetti:
“Yılın başında asgari ücreti ancak açlık sınırına eşitleyip ‘müjdeler olsun’ diye veren iktidar, bu sefer onu bile yapamadı. Milletini enflasyona karşı koruyamayan bir iktidar siyaseten iflas etmiş, sandık zamanı gelmiş demektir.”
"MİLLETİN KARŞISINA ÇIKMAYA HİÇ Mİ UTANMADINIZ”
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, “Yazıklar olsun! Yaptığınız ek bütçe ile faize ve kur korumalı mevduat sahiplerine 500 milyar TL öderken titremeyen eliniz, asgari ücreti belirlerken mi titriyor? Asgari ücreti açlık sınırının bin TL altında belirleyip sonra milletin karşısına çıkmaya hiç mi utanmadınız” dedi.
"ARSIZLIK, UTANMAZLIK NEDİR"
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise sosyal medya hesabında, “Arsızlık, utanmazlık nedir? Dün AKP’li vekil, televizyonda milletvekili maaşının yetmediğini anlatıyordu. Bugün partisi, 5 bin 500 lira asgari ücret müjdesi açıkladı” paylaşımı yaptı.
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