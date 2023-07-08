Soya yağının aşırı tüketiminin bağırsak sağlığına zarar verdiği tespit edildi

Yayınlanma: 08.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 07:00

Riverside Kaliforniya Üniversitesi'nin resmi internet sitesine göre üniversitedeki araştırmacılar, soya yağının aşırı kullanımının kalın bağırsakta kronik iltihaplanma olarak bilinen ülseratif kolit hastalığını tetiklediğini tespit etti.

24 saat boyunca soya yağı ağırlıklı yiyeceklerle beslenen farelerin bağırsakları incelendiğinde yararlı bakteriler azalırken zararlı bakterilerin ise arttığı ve bağırsaktaki bu değişimin iltihaplanmaya yol açtığı gözlemlendi.

Linoleik asit oranı yüksek gıdalardan soya yağının aşırı tüketiminin, özellikle bu asitle beslenen zararlı bakterilerin oluşumunu artırdığı kaydedildi.

Araştırmacılar, soya yağının aşırı kullanımının obezite, diyabet, otizm, Alzheimer, anksiyete ve depresyona da yol açtığını belirtti.

Araştırma, "Taylor and Francis Online" dergisinde yayımlandı.