‘Soyadı tartışması bitmedi, ertelendi’

Kamuoyunda “9. yargı paketi” olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde yer alan kadının soyadı düzenlemesi tepkilere yol açmasının ardından, düzenlemenin yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00
‘Soyadı tartışması bitmedi, ertelendi’
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9. Yargı paketinin değerlendirilmesi 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemine ertelenirken Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), “Soyadı tartışması bitmedi, ertelendi” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan EŞİK gönüllüsü Pelin Akmoren, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının uygulasın diye çaba sarf etmek zulümdür. Anayasanın 124. maddesine göre yasalara aykırı yönetmelik olamaz. Yasa yoksa yönetmelik yok hükmündedir”


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