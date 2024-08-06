Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 04:00

9. Yargı paketinin değerlendirilmesi 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemine ertelenirken Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), “Soyadı tartışması bitmedi, ertelendi” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan EŞİK gönüllüsü Pelin Akmoren, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının uygulasın diye çaba sarf etmek zulümdür. Anayasanın 124. maddesine göre yasalara aykırı yönetmelik olamaz. Yasa yoksa yönetmelik yok hükmündedir”

