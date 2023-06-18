Soydukları evi otel gibi kullandılar: ‘Hiçbir değerli eşyayı almamışlar’

Yayınlanma: 18.06.2023 - 14:38

Güncelleme: 18.06.2023 - 14:38

Bursa Osmangazi’de meydana gelen olayda, 3 katlı bir binada oturan Kara ailesi başka bir ikamete yerleşince geride bıraktıkları evlerini kalması için dayısına bıraktı. Fakat dayısının şehir dışına çıkmasıyla boş kalan binayı fark eden şüpheliler, levye ve tornavidayla açtıkları dış kapıdan içeri girdi. Bir süre içeride vakit geçiren hırsızlar önce içeride eğlendiler ardından içerideki eşyaları talan ettiler.

Hırsızlık yaparken, hem alkol hem de sigara içen hırsızlar banyoyu kullanmayı da ihmal etmezken, arkalarında alkol şişesi ve izmaritlerini de bırakıp gitti.

Değerli eşyaları bırakıp hurdalık malzemeleri çalan hırsızlar içeriyi resmen talan etti. Şoke eden görüntüler kameraya yansırken, olay yerine gelen polis ekibi olayla ilgili çalışma başlattı.

“HİÇBİR DEĞERLİ EŞYAYI ALMAMIŞLAR”

Doğduğu evlerinin son halini gören Murat Kara, “Biz burada doğduk. 15 yılım burada geçti. Tabii şimdi burayı dayıma kalması için bıraktık. Daha sonra dayım başka bir şehre geçti. O boşlukta birileri bizim kapıyı levye ve tornavidayla zorlayıp açmışlar. Sonra içeri girmişler. Sigara içmişler, içki içmişler ardından içeriyi talan etmişler, hatta tuvaleti, banyoyu bile kullanıp gitmişler ama hiçbir değerli eşyayı almamış. Televizyon bile olduğu yerde duruyor. Muhtemelen altın falan aramışlar bulamayınca hurdalık malzemeleri götürmüşler. Çok şaşırdım, fakat tekrar dönmek için hazırlık yapmışlar. Durumu polise bildirdik. Kendilerinden şikayetçiyiz. Buradan hırsıza sesleniyorum; 'imana gelin'" diye konuştu.

Hırsızların evi bir süre otel gibi kullandıkları ortaya çıkarken, müracaat üzerine polis soruşturma başlattı.