Soyer: 100 zabıta personeline ihtiyaç var ama 40 kişilik kadro verildi

Yayınlanma: 04.09.2023 - 12:56

Güncelleme: 04.09.2023 - 12:56

İzmir’de Zabıta Teşkilatı’nın 197’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca ile sendika temsilcileri ve zabıta personeli katıldı. Başkan Soyer, zabıta memurlarından Ramazan Öztürk’ün kızı 7 yaşındaki Ayşe Öykü Öztürk ve yine zabıta memuru Deniz Karabacak’ın oğlu 4 yaşındaki Ali Karabacak ile Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

“ZABITA TEŞKİLATIMIZ SOKAKLARIN GÖZÜ VE KULAĞI”

Kentin huzurunu sağlamak için zabıta teşkilatına önemli görevler düştüğünü ifade eden Başkan Tunç Soyer, “İzmirlilere bir sözümüz var. İzmir’i her açıdan içinde güvenle yaşanan bir şehir haline getirmek. Bu doğrultuda alt yapıdan üst yapıya ve şehrimizdeki kamu düzeninin sağlanmasına kadar her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler olmasanız şüphesiz ki bu hedefimize ulaşmamız asla mümkün değil. Biliyorum ki zabıta teşkilatımız İzmir’in sokaklarının, caddelerinin ve meydanlarının gözü, kulağı. Şehrimizin huzurunu bozabilecek her şeyi sizler sayesinde görüyor, işitiyoruz” dedi.

“ÇOK KAPSAMLI BİR TESİS KURMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Zabıtanın başarısının arkasında, bu teşkilatı oluşturan her bir personelin muazzam özveri ve gayretinin yattığını çok iyi bildiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: “Ben de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum ilk günden bu yana zabıta teşkilatımızı güçlendirmeye ve gerekli adımları atmaya devam ediyorum. Zabıta merkezlerimizin sayısını artırmak ve daha modern tesisler inşa etmek için çok önemli adımlar attık. Bornova Ergene Mahallesi’nde, 15’inci zabıta merkezi olarak faaliyet gösterecek yerleşkemizin inşaatı yakında başlayacak. Bunun yanında Zabıta Dairesi Başkanlığımıza yakışır çok kapsamlı bir tesis kurma çalışmalarımız sürüyor. Konak Güney Mahallesi’nde yapılacak bu kompleksin proje çalışmaları 2024’te tamamlanacak. Burada komuta kontrol ve izleme merkezleri, denge ve mukavemeti arttırmak için çok amaçlı spor salonları gibi pek çok fonksiyon yer alacak.”

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Zabıta teşkilatını güçlendirmek ve personel sayısını arttırmak adına gerekli çalışmaları başlattıklarının müjdesini de veren Tunç Soyer, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 100 zabıta atama izni istedik. Geçtiğimiz günlerde 40 zabıta atayabileceğimiz yanıtını aldık. Siz değerli kardeşlerimin omuzlarındaki yükün bu kararla bir nebze hafifleyeceğine inanıyorum. Zabıta sayımızın artması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Büyükşehir zabıtamızın ilçe zabıtalarıyla birlikte hareket etmesine büyük önem veriyorum. Zabıta hizmetlerinin bütünlük ve ahenk içinde gerçekleşmesini sağlayan bu dayanışmayı daha da geliştireceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Biliyorum ki çalışma koşullarınız iyileştikçe İzmir’de güven içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu zorlu yolda ortaya koyduğunuz büyük emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ZABITA TEŞKİLATI BİLGİLİ, KARARLI VE GÜÇLÜ OLMALIDIR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca da her geçen gün hizmet kalitesini arttırarak çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: “Yerel yönetimlerimizin dışarıya yansıyan bir yüzü, halk ile belediyemiz arasında köprü olarak, kanunların ve yönetmeliklerin bize verdiği yetki çerçevesinde, çevresel değerlere, eğitime, bilinçli bir toplum oluşturmaya ve kent yaşamına empati kurarak bakıyoruz. Tüm zorluklara rağmen, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çabalıyoruz.”