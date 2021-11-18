Soyer de yaz saati inadından şikayetçi: Bu faydasız uygulama bitsin

18 Kasım 2021 Perşembe, 11:12

Türkiye'de 2016 yılından bu yana Kış saati ve Yaz saati uygulamaları gerçekleştirilmiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaz/kış saatine geçilmesi çağrısını yaptı.

SOYER: GÜN AYDIN OLSUN

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. Kararda "27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

Türkiye'de 7 Eylül 2016'da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile başlayan, 2018 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sürekli hale getirilen 'kalıcı yaz saati' uygulamasını eleştiren Soyer, 2017 yılına ait bir fotoğraf paylaşaraak şu açıklamayı yaptı:

"2017 kışından bir kare. Fotoğrafta gün ışığı göremememizin sebebi sabit saat uygulaması. O karanlık hala sürüyor. Vatandaşlarımız yıllardır okul için, iş için, sevdiklerine ulaşmak için gece karanlığında yollara düşüyor. Bu anlamsız, faydasız uygulama bitsin. Gün aydın olsun.''



