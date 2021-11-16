Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: "Bir an önce vazgeçilmeli"

16 Kasım 2021 Salı, 21:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sabit saat uygulamasına isyan etti.

Mevut uygulamanın hiçbir tasarrufa yol açmadığını belirten İmamoğlu, "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli" dedi.

"MİLLİ MAÇLARI İZLEMEK İÇİN BİLE"

Sabit saat uygulamasından dolayı, yurttaşların güne karanlıkta başladığını belirten İmamoğlu "Milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor.