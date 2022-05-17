Soyer genç yazarlarla buluştu: Kitaplarınız kainatta bıraktığınız izdir

17 Mayıs 2022 Salı, 09:06

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer okullarındaki “Yaratıcı Yazarlık” projesine katılan ve ardından kitap yazmaya başlayan İzmir Özel Denge Okulları'nın öğrencileri, mezunları, öğretmenleri ve veliler ile bir araya geldi. Genç yazarlar kitaplarını Başkan Soyer’e hediye etti.

Başkan Tunç Soyer bu kadar genç yaşta kitap yazmanın çok iddialı ve aynı zamanda çok güzel olduğunu belirterek öğrencileri tebrik etti. Başkan Soyer, “Bizim insan olarak hayattaki en büyük zorluklardan biri kendimizi anlatmak. Hep bu iletişim sorunları nedeniyle geri kaldık. İletişim sorunlarını çözebiliyorsak, insanlarla iletişim kurabiliyorsak, derdimizi anlatabiliyorsak sorunlar da çözülür, gider. Ama bunun tek bir yolu var; okumak. Okudukça insanın kelime hazinesi de kendini ifade etme becerisi de gelişiyor. Ama okuduktan sonra bir de üstüne yazınca, bir üst seviyeye çıkılıyor” dedi.

“HAYAL KURMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN”

Yazmanın okumaya göre daha avantajlı olduğunu da söyleyen Başkan Soyer, “Yazdığınız bir kitap sizin kainatta bıraktığınız izdir. Bu da çok kıymetli bir şey. Hayatta ne yaparsanız yapın belki birçoğu buhar olup gidiyor. Ama yazdığınız kitap sonsuza kadar kalıyor. Sizin bu yaşta yazdıklarınız hep kalacak. Ve siz bir iz bırakmış oldunuz” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, genç yazarlara yazmaya devam etmelerini de öğütleyerek, “Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Sizi ileriye taşıyacak olan tek şey hayallerinizdir. Hayal kurun ve peşinden gidin” dedi.