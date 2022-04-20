Soyer: Her şey bu memleketin aydınlık geleceği için

20 Nisan 2022 Çarşamba, 09:01

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer göreve yeni gelen Anadolu Birliği Derneği Başkanı Erhan Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Egemenlik Evi Çetin Emeç Sergi Salonu’ndaki ziyarete yönetim kurulu üyelerinin bağlı bulundukları federasyonlar, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

TOPLUM DA DOĞA GİBİ

Başkan Tunç Soyer, Anadolu Birliği’nin çok renkli bir yapı olduğuna dikkat çekerek “Herkes birden çok sivil toplum kuruluşunda ve siyasi partilerde görev yapıyor. Gerçekten çok etkileyici ve zengin bir doku bu. Niye biz çok renk çok ses çok nefes demiştik? Doğaya bakın. Eğer biyoçeşitlilik varsa doğa bizim gözümüze güzel görünür. Aynen toplumlarda doğa gibidir. Eğer çok farklı ses, renk varsa toplum güçlüdür. Farklılıkları yok etmiş ve törpülemişse o zaman yoksullaşır. Biz de doğanın bir parçasıyız” dedi.

Ülkedeki siyasi ortamdan örnekler veren Başkan Soyer, “Bugün Türkiye’nin siyasi arenası farklılıkları budayarak ve sığlaştırarak, tek tipleştirerek, kutuplaştırarak, ötekileştirerek bir yol açmaya çalışıyor kendisine. Oysa binlerce yıllık kadim kültürümüz o farklılıklarla bizi var etmiş ve dünya medeniyeti haline getirmiş. Siyaset ne yazık ki bu zenginliklerin yok olması üzerine kurulu. Anadolu Birliği işte o yüzden çok heyecan verici bir yapı. Farklılıklardan bir zenginlik ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz” diye konuştu.

“AYDINLIK GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Soyer ayrıca şunları söyledi: “İzmir, İzmir olmanın dışında Türkiye’nin lokomotifi olmuş bir şehir. Türkiye’de her zaman değişim İzmir’den başlamış. O kadar çok ilki var ki İzmir’in Anadolu topraklarında. İlk orkestradan ilk matbaaya, ilk konsolostan ilk futbol takımına, ilk golden ilk hastaneye kadar Anadolu’da ne varsa hepsinin ilkinin büyük çoğunluğu İzmir’den çıkmış. Zenginlik dediğimiz şey bu. O farklı kültürlerin yarattığı refah, zenginlik böyle ortaya çıkmış. İlk kurşun İzmir’de atılmış. Onun için İzmir kurtuluşun ve kuruluşun şehri olmuş. İzmir o yüzden sadece İzmir’den ibaret değil. İzmir bugünün Türkiye’sinde de Türkiye’yi aydınlatacak, umut verecek, ışık verecek, yol gösterecek şehir olmak zorunda. Bizim burada yaratacağımız barış, kardeşlik, burada büyüteceğimiz refah, burada aydınlatacağımız s okaklar İzmir’e ve Türkiye’ye örnek olmalıdır. Biz bunu yapmaya talibiz. Yaptığımız hiçbir şey sadece İzmir için değil. Yaptığımız her şey bu memleketin aydınlık geleceği için. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz.”

“DESTEKLİYORUZ”

Anadolu Birliği Derneği Başkanı Erhan Kahraman da “Biz önceliğimiz İzmir diyoruz arkasından ülke diyoruz. Güzel projeleriniz var. Takip ediyoruz, destekliyoruz, alkışlıyoruz. Yolunuz açık olsun. Bize görev düşerse Anadolu Birliği olarak yanınızdayız. Biz sizlerle varız, İzmir için varız. Ben İzmir’de sizinle beraber güzel işler yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.