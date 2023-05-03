Soyer: Potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürecek

Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:17

Güncelleme: 03.05.2023 - 16:17

İtalya’nın İzmir Konsolosluk Binası törenle açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı açılışa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Yurtdışındaki İtalyan Yurttaşları ve Göç Politikaları Genel Müdürü Luigi Maria Vignali, kaymakamlar, konsoloslar, sivil toplum örgütlerinin başkanları katıldı.

SOYER: BARIŞ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İtalya İzmir arasındaki ilişkiler için İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio’ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dünya bir yandan globalleşirken aslında bir yandan da yerelleşiyor. Hatta buna dair güzel bir sözcük de var; glokalizasyon. Örneğin küresel iklim krizi, küresel ısınma, tüm küresel krizlerin çözümü yerelde. Devletler arası ilişkilerin sağlığı kadar yerelde kurulan insanlar arası ilişkiler de barış için çok önemli. İtalyan konsolosluğunun çalışmalarını çok önemsiyoruz ve değer veriyoruz. İzmir’deki konsolosluklar içinde meslek memurlarının görevlendirildiği 4 konsolosluktan birinin İtalya'ya ait olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu İtalya'nın da İzmir’e verdiği önemin göstergesidir. Yeni binanın açılması bu önemin art tığını gösteriyor. Özellikle İzmir’in, Türkiye’nin potansiyelinden hep bahsedilir, potansiyel enerji bir işe yaramaz. Bunu kinetik enerjiye dönüştürmek gerekir. Bu yeni binanın potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürme konusunda da önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

KÖŞGER: YAŞASIN İTALYA TÜRKİYE DOSTLUĞU

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Akdeniz havzasında daha güzel dostluklar, daha müreffeh bir bölge oluşturma yolunda birlikte gayret ettiğimiz için bütün İtalyan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim en yakın dostlarımızdan birisi İtalyanlar. İki ülke arasındaki kardeşliğin gelişmesi için gösterilen gayretlerin meyve vereceğine inanıyorum. Yaşasın İtalya Türkiye dostluğu” dedi.

MARRAPODİ: İZMİR-İTALYA KONSOLOSLUĞUNUN SİYASİ BİR GÖREVİ VARDIR

Konsolosluğun sadece idari bir devlet ofisi ve kurum olmadığını vurgulayan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, “Bazı konsoloslukların, İzmir-İtalyan Konsolosluğunun olduğu gibi ayrıca siyasi mevcudiyetleri vardır. Eğer İzmir-İtalya Konsolosluğu, Ankara Büyükelçiliği’nin koordinasyonu içinde Türkiye-İtalya arasındaki ticari ekonomik bağları, kültürel ve bilimsel değişimi ve diğer tüm ikili ilişleri geliştiriyorsa diyebiliyoruz ki İzmir-İtalya konsolosluğunun siyasi bir görevi vardır” diye konuştu.

VİGNALİ: YENİ HİZMET ANLAYIŞIMIZDIR

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanlığının Yurtdışındaki İtalyan Yurttaşları ve Göç Politikaları Genel Müdürü Luigi Maria Vignali, “Sadece yeni bir bina değil, özellikle binanın içerisindeki yeni konseptle verilecek hizmetlerin tamamının açılışıdır bu. Bu yeni yaklaşım sadece İtalyan yurttaşlarımıza değil aynı zamanda da Türk dostlarımıza verdiğimiz değer ve iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesi yolundaki yeni hizmet anlayışımızdır” dedi.

Geçen mart ayında 160. kuruluş yılını kutlayan İzmir’deki İtalyan Konsolosluğu’nun şehrin en eski kurumlarından biri olduğunu vurgulayan İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio ise “Daha modern kurumsal bina yaratmayı, böylelikle daha verimli çalışmayı amaç edindik. Konsolosluk hizmetlerini iyileştirme konusundaki görevimiz başlıyor” diye konuştu.