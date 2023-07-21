Soyer: Spartaküs'ten beri ezilenlerle ezenler arasında bir mücadele var

Yayınlanma: 21.07.2023 - 10:31

Güncelleme: 21.07.2023 - 10:31

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme'deki Çakabey Kültür Merkezi'nde 16'ıncı Türkiye Tiyatro Buluşması kapsamında düzenlenen “Tiyatro Yeniden Kendini Yaratabilir mi?” adlı söyleşiye katıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da dinleyici olarak yer aldığı söyleşide sanatçı Ayşe Emel Mesçi, Levent Üzümcü, Selim Karadana, Çağlar İşgören ve Orhan Aydın konuştu.

“EN İYİ EMPATİ YAPABİLEN TİYATROCULAR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözlerine “Tiyatro kendine, dünyaya ayna tutmaktır” diyerek başladı. Bunun için empati yapmayı bilmek gerektiğini belirten Başkan Soyer, “Aslında empatiyle özgürlük arasında çok kuvvetli bir bağ var. Eğer empati yapmaya başlıyorsanız merak etmeye başlıyorsunuz. Merak ettikçe bilgi edinme ihtiyacı duyuyorsunuz, bilgi edindikçe cesaretiniz artıyor, cesaretiniz arttıkça özgürleşiyorsunuz. Empati yapmak da en çok tiyatrocuların harcı. En iyi empati yapabilen tiyatrocular. O nedenle aslında özgürlüğe en açık olanlar, en cesur olanlar tiyatrocular oluyor” dedi.

Söyleşi sonunda Başkan Soyer'e 8'inci Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında “Uluslararası Sanata Evet Ödülü” verildi.



“ÖZGÜRLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇIYORSUNUZ”

Dünyanın en bereketli topraklarında yaşadığımızı belirten Başkan Soyer, “Bu büyük coğrafyanın bize sunduğu imkanlarla uyumlu bir yaşam kalitesinde yaşamıyoruz. Bütün sorun o. Tam da bu nedenle ben siyaset yapıyorum. Tiyatro yapsaydım da aslında aynı güdülerle, aynı istekle yapıyor olurdum. Çünkü hiç kimse burada yoksulluğu, açlığı, sefaleti, baskıyı hak etmiyor. Bu bir kader değil. Bunu değiştirmek mümkün. Bunu değiştirmenin en güzel araçlarından biri de tiyatro. Çünkü siz tiyatro yaptığınız zaman insanların içinde bu hikayeyi canlandırıyorsunuz, uyandırıyorsunuz. İşte o zaman empati yapmanın ve özgürleşmenin önünü açıyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Hiç enseyi karartmayın. Spartaküs'ten beri hep ezilenlerle ezenler arasında bir mücadele olmuş. Tarih boyunca ezenler de kaybetmeyi yaşamış. Hiç merak etmeyin o da yaşanır. Az kaldı” ifadelerini kullandı.



