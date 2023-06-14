Soyer’den buğday üreticisine fiyat müjdesi: 16 TL'ye alacağız!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, atalık tohumla üretim yapan çiftçilere müjde verdi. Soyer, çiftçilerin atalık tohumla ürettiği karakılçık buğdayını Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) verdiği fiyatın iki katını vererek kilogramı 16 liradan satın alacaklarını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, atalık tohumla üretim yapan çiftçilerin buğdayını TMO’nun kilogram başına verdiği 8.25 liranın iki katını vererek üreticiden 16 liradan satın alacaklarını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Soyer, “Üreticilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, Atalık tohumlara destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu sene de atalık tohumla üretim yapan üreticimizin buğdayını 2 katı bedelle satın alacağız” dedi.
Üreticilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, atalık tohumlara destek vermeyi sürdüreceğiz.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) June 13, 2023
Bu sene de atalık tohumla üretim yapan üreticimizin buğdayını 2 katı bedelle satın alacağız. pic.twitter.com/BCy5XkRN2a
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