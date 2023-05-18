Soyer’den gençlere mesajı: Her gecenin mutlaka bir sabahı vardır

Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:39

Güncelleme: 18.05.2023 - 14:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

“MUSTAFA KEMAL GİBİ UMUTLUYUZ”

Mesajına “Sevgili gençler” diye başlayan Soyer, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu anlamlı senede ulusal günlerimizi bir başka coşkuyla yâd ediyoruz. Çünkü bu yıl bağımsızlığın, çünkü bu yıl zaferin, çünkü bu yıl barışın yüzüncü yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla umut ve kararlılıkla taşıyoruz. Tıpkı 104 yıl önce bugün mücadele ateşini yakan Mustafa Kemal gibi umutluyuz… Büyük önderimizin Samsun’a ayak bastığı günkü kadar kararlıyız…Tüm Anadolu’yu saran o kutsal isyanın isimsiz neferleri kadar inançlıyız” ifadelerini kullandı.

“19 MAYIS UMUT BAYRAMIDIR”

19 Mayıs’ın önemine değinen Tunç Soyer, “Bizim için milli bayramlar takvim yapraklarına sıkışmış günler değildir. Hiç düşündünüz mü 19 Mayıs’ı neden bayram olarak kutluyoruz… Bir zafer günü değil, bir kuruluş ya da kurtuluş günü de değil. O gün işgal ve yıkımın karanlığında belki de tarihimizin en zor dönemini yaşıyorduk. Bandırma Vapurundaki bir avuç kahramanın dışında kimse tarihin akışını değiştirecek bir yolculuğun ilk adımının atıldığını bilmiyordu… İşte 19 Mayıs o en karanlık günde bile inancını yitirmeyen kahramanların adını koyduğu umut bayramıdır. Biz o direnişten alıyoruz ilhamımızı, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde çelikleşen o iradeden, ne kadar düşerse düşsün her seferinde ayağa kalkmayı bilen o vazgeçmeyişten…” diye konuştu.

19 Mayıs’ın 104’üncü yıldönümü olduğunu hatırlatan Tunç Soyer mesajını şu ifadelerle bitirdi:

“19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak işgal altındaki Anadolu’nun kapılarını özgürlüğe aralayan büyük önderimize bir kez daha selam olsun.

Onun yaydığı umudun ışığıyla inancını pekiştiren, vatan için canını ortaya koyan, işgalcilere karşı destansı bir direniş sergileyerek karakterindeki bağımsızlık tutkusunu yedi cihana gösteren Anadolu halkına selam olsun.

Ve siz bu büyük emanetin mirasçısı sevgili gençler…

Lisede, üniversitede öğrenim görenler, erkenden hayata atılmak zorunda kalanlar, iş bulamayanlar, atanamayanlar… Ya da geleceğini yurtdışında arayanlar… Sizlere de selam olsun. Unutmayın her gecenin mutlaka bir sabahı vardır… Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, işte bu yüzden siz gençlere sadece bir bayram değil, asıl bu umudu armağan etti.

Atamızın bu armağanına sahip çıkacağınızdan ve umudunuzu asla yitirmeyeceğinizden eminim. Türkiye’yi hak ettiği güzel günlere sizin ulaştıracağınıza tüm kalbimle inanıyorum.

Cumhuriyet’in yüz yılını geride kalırken; gelecek kaygısı yaşamadığınız sabahlara uyanacağınız, düşüncelerinizi ifade etmekten çekinmeyeceğiniz; giyim kuşamınız nedeniyle yargılanmayacağınız; geleceğinizi dışarda aramayacağınız; insanca yaşayacağınız bir ülke kurulacak.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı, Atatürk’ün armağan ettiği o umudu sadece kendiniz için değil, sizden sonraki kuşaklar için de büyüttüğünüz bir yüzyıl olacak, size söz veriyoruz.

Sevgili gençler, düşlerinizdeki özgür dünya çok yakınınızda. Onun ilk harcını oylarınızla siz atacaksınız.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Umudunuz daim olsun.”