Soyer’den Nae Sao Paulo açıklaması: Sürecin takipçisi olacağız
İzmir Büyükşehir Belediyesi, asbestli gemi Nae Sao Paulo’nun Türk kara sularına girişinin engellenmesinin ardından İhsan Alyanak gemisinde yapılacak olağanüstü Belediye Meclis toplantısını iptal etti. Başkan Tunç Soyer, “Aliağa dünyanın çöplüğü olmayacak. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Brezilya donanmasına ait asbestli uçak gemisi Nae Sao Paulo’nun Türk kara sularına girişinin engellenmesinin ardından 31 Ağustos’ta İhsan Alyanak gemisinde yapılacağını duyurduğu olağanüstü meclis toplantısını iptal etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, itiraz sürecine destek veren herkese ve geminin Türk kara sularına girmesini engelleyen kararından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür ederek, “İzmirlilerin mücadelesi ve bizim de meslek örgütleriyle ilk aşamada attığımız adımlar amacına ulaştı. Bundan sonra da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Herkes bilsin ki Aliağa dünyanın çöplüğü olmayacak” diye konuştu.
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