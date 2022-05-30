Soyer'den öğrencilere: Başarmak zorundayız

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:32

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öğrencilerle buluştu. Soyer, kente şehir dışından gelip İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) aracılığıyla yurda yerleştirilen ve eğitim desteği verilen 73 öğrenciyle bir araya geldi.

Yemeğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, Yükseliş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel ile İZSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve bağışçılarla öğrenciler katıldı. İZSİAD aracılığıyla öğrencilere burs imkanı sağlayan 33 bağışçıya da plaket takdim edildi.

“HEM İÇİM BURUK HEM DE GURUR DUYUYORUM”

İZSİAD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte çalışma kültürünün İzmir depremiyle kuvvetlendiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Büyük depremde Türkiye’ye örnek gösterilecek işbirliğine imza attık. Sonra da sosyal sorumluluk projelerinde hep birlikte yol aldık. Bugün yaptığımız çalışmanın içerisinde olmaktan çok mutluyuz. Başarı grafiği devam eden çocuklarımızın mezuniyetten sonra da iş imkanı olacak. Aslında hem içim biraz buruk hem bir yandan gurur duyuyorum. Türkiye’de üniversite mezunlarının üçte biri işsiz. Bu çok dramatik ve üzücü bir tablo. Onun için biz elimizden gelenin daha fazlasını başarmak zorundayız” dedi.

İZSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise gençlerle yakın temasta olmak istediklerini belirterek “Yarınımız sizlersiniz. Gücümüzü yerel yönetimlerle birleştirdik. Geleceğimizin teminatı siz gençlerle yol yürümek bizim için bir gurur mesesi. Bu noktada Başkanımız Tunç Soyer’e de bize tanıdığı imkanlar için teşekkür ediyoruz. İZSİAD olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle çalışmaktan gururluyuz. Bu sene başarı grafiği yüksek olan öğrencilere seneye de yurt desteği vereceğiz” diye konuştu.

“DESTEK OLAN İŞ İNSANLARINI TANIDIK”

Balıkesir’den üniversite için İzmir’e gelen Kader Doğdu kente gelirken ne yurt ne de ev bulabildiğini söyleyerek, “Teyzem Manisa’da oturuyor. Ben de her gün iki saat yolu okuyabilmek için gidip geliyordum. Aralık’tan beri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Anatolia Kız Yurdu’nda kalıyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu yemek bize destek sağlayan iş insanlarını görmemiz ve onları tanımamız açısından çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

“MEMLEKETİME GERİ GÖNECEKTİM”

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Anestezi Bölümü’nde okuyan ve Diyarbakır’dan İzmir’e gelen Duygu Şener Yiğit ise “Kredi Yurtlar Kurumu başvurusu yaptığımda sıram 8 binler civarındaydı. Kalabilecek hiçbir yerim yoktu ve buraya annem ile birlikte gelmiştim. Akrabamız bizi birkaç günlüğüne misafir etti ama kalacak yerimiz yoktu. Diyarbakır’a geri dönmeyi düşündüm. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteğini duyunca hemen başvuru yaptım ve kabul edildi. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İyi ki destekçilerimiz var” diye konuştu.

Harun Altınparmak da Edirne’den Ege Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler okumak için geldiğini belirterek “Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği olmasaydı memleketime geri dönecektim. Büyükşehir Belediyesi, bize hem kültürel hem de sosyal anlamda sahip çıkıyor. Yemek desteği de veriyor” dedi.