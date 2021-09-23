Soyer'den toplumsal cinsiyet eşitliği için 3 protokol

23 Eylül 2021 Perşembe, 17:49

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Turuncu Dernek, Eşit Yaşam Derneği ve İZİKAD ile kadın çalışmalarının desteklenmesi protokolünü imzaladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek adına yapılan çalışmalara önem verdiklerinin altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu üç protokol İzmir’de toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme ça lışmalarımız için bir kilometre taşı niteliğinde. İzmir’de uzun zamandır toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğunu misyon edinen Turuncu Dernek ile protokolümüz, belediyemizin farklı birimlerinde görevli çalışanlarımızın toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Turuncu Dernek ve Kadın Çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından ortak eğitimler ve atölyeler düzenlenecek” dedi.

"KADIN İSTİHDAMI ARTACAK"

Protokol kapsamında belediyenin başvuranı veya ortağı olduğu ulusal ve uluslararası projelerde kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek için beraber hareket edeceklerini de hatırlatan Soyer, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kültür temalı Turuncu Bahçeler ve Kent Kadın Müzesi projelerinde de Turuncu Dernek’le ortak çalışacağız. Meslek Fabrikası ve Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezimizdeki meslek edindirme kurslarına kadınların katılımını teşvik etmek protokolümüzün diğer bir amacı. Pek çok başarılı iş insanının üyesi olduğu Turuncu Dernek, inanıyorum ki, İzmir’de kadın istihdamını geliştirme hedefimize değerli katkılar sunacak” şeklinde konuştu.

OFİS, LOJİSTİK, ULAIŞ DESTEĞİ

Başkan Soyer kadın istihdamı, bakım emeği, kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konularda önemli faaliyetler yürüten Eşit Yaşam Derneği ile yapılan protokol kapsamında da eğitim, anket ve veri tabanı çalışmaları yürüteceklerini belirterek şöyle konuştu: “Ortaklığımız İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin adil ve eşit hizmet anlayışını daha da geliştirecek. Üçüncü olarak İZİKAD ile bir protokol imzalıyoruz. İZİKAD, kadın girişimcilerinin varlığını ve kadınların iş dünyasındaki statüsünü güçlendirmek hedefiyle çok değerli çalışmalar yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla oluşturulan Genç İZİKAD Projesi çerçevesinde Meslek Fabrikası’nda ofis desteği sunacak. Belediyemiz ayrıca ulaşım ve lojistik desteği verecek, eğitimler için yer imkânı sağlayacak.”

Yerel yönetimlerin halka en yakın hizmeti sunan kamu kurumları olduğu için toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşmasında önemli görevlere sahip olduğunu ifade eden Soyer “Kadınların karar mekanizmalarına katılmaları ve kentsel hizmetlerden eşit şekilde yararlanabilmeleri temel görevlerimiz arasında yer alıyor. Bu sorumluluğunun bilinciyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için sivil toplumla pek çok alanda ortak çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların yaşamın tüm alanlarındaki varlığını koşulsuz şartsız, amasız ve fakatsız desteklemek” dedi.

İZİKAD: İzmir Büyükşehir Belediyesi İZİKAD ile yaptığı protokolle, kadın girişimcilerin kendi aralarında işbirliği ve dayanışma ortamı yaratmayı ve kadın girişimci sayısını arttırmayı hedefliyor. Ayrıca protokolle Büyükşehir, İZİKAD tarafından genç kadın girişimciliğinin ve İzmir’deki teknolojik ve diğer her türlü ticari girişimlerin teşvik edilmesi amacı ile yapılan “Genç İZİKAD” projesine destek verecek. Büyükşehir bu kapsamında başvurusu kabul edilen adaylara Meslek Fabrikası’nın binalarında ofislerden ve tüm imkânlardan faydalanma desteği verecek; ayrıca eğitim süreci içinde ulaşım ve lojistik destek sağlayacak.

Eşit Yaşam Derneği ile imzalanan protokol kapsamında toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan kadın-erkek eşitsizliği ile ilgili farkındalık oluşturmak, bu konuda Büyükşehir’in Stratejik Planı ve Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde eğitimler düzenlemek amacıyla hazırlandı. Ortak organizasyonlar, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, eğitim değerlendirme raporları hazırlamak, Büyükşehir tarafından onaylanan anket çalışmaları yapmak ve veri tabanı oluşturmak protokolün maddeleri arasında yer almakta.

Turuncu Dernek: Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek veren Turuncu Dernek ile imzalanan protokolle, toplumsal cinsiyet eşitliği tarihsel arka planı ile ele alınacak. İlk başta belediye karar mekanizmalarında görev yapan personelin ve ardından da tüm birimlerde çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığı arttırılacak.