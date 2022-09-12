Soylu açıkladı: 17 bin 303 öğretmenin güvenlik soruşturmasında sona gelindi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, atanan 17 bin 303 öğretmenin güvenlik soruşturmasında sona gelindiğini, 175 kişi için sürecin gün içinde tamamlanacağını söyledi. Soylu, gelişmeyi Twitter'dan duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında görev alması beklenen öğretmenlerin güvenlik soruşturmasının akıbetine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
11 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması sürecinin tamamlandığını belirten Soylu, bugün (12 Eylül) ise 17 bin 303 güvenlik soruşturmasından 17 bin 128’inin tamamlandığını, 175 kişinin de gün içinde tamamlanacağını söyledi.
'HAYIRLI OLSUN' DEDİ
Soylu paylaşımında, “Yeni atanan Öğretmenlerimizin Güvenlik Soruşturmasında sona gelindi. 17.303 Güvenlik Soruşturmasının 17.128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, adliyelere gönderilen personelle bugün tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Yeni atanan Öğretmenlerimizin Güvenlik Soruşturmasında sona gelindi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 12, 2022
17.303 Güvenlik Soruşturmasının 17.128'i tamamlandı.
Devam eden 175 tanesi, bugün tamamlanacak.
Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI YARGIYA TAŞINMIŞTI
Türkiye Barolar Birliği (TBB), ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptalini talep ederek Danıştay’a başvuruda bulunmuştu.
TBB tarafından yapılan açıklamada, “Dava konusu yönetmelik, hukuki belirlilik ve öngürülebilirlik ile kişisel verilerin korunması ve kanun önünde eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturduğu gibi çalışma özgürlüğüne Kanun’un öngörmediği şekilde bir sınırlama getirmekte; temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere de açıkça aykırılık içermektedir” ifadelerine yer verilmişti.
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