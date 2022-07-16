Soylu: 'Trafik kazalarında günlük ölüm ortalaması 7'ye düştü'

Bayramda yaşanan trafik kazalarıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 10 yıldaki 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük ölüm ortalaması 15. 2022 yılı Kurban Bayramı'nda ise günlük ortalama 7" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:21
Soylu: 'Trafik kazalarında günlük ölüm ortalaması 7'ye düştü'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Bakan Soylu, geçen 10 yıldaki bayram tatillerinde trafik kazalarında ölüm ortalamasının 15, 2022'nin Kurban Bayramı tatilinde ise ortalamanın 7'ye düştüğünü aktardı.

"DÖNÜŞ YOLUNDA KURALLARA UYALIM"

Trafik kurallarına uyulması konusunun da altını çizen Soylu şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen dönüş yolunda da trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemeri, hız limiti, telefon kullanmama, dinlenerek sürüş.

Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük ölüm ortalaması 15, 2022 Kurban Bayramı 7. Sağ salim dönüş için hep birlikte kurallara uyalım."


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