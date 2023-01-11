Soylu'dan canlı yayında 'Sinan Ateş' açıklaması: 'Devletin görevi...'

Yayınlanma: 11.01.2023 - 08:29

Güncelleme: 11.01.2023 - 08:29

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü sokak ortasında kurşunlanan ve yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Soylu, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soru üzerine, Türkiye'nin tüm cinayetlerde olduğu gibi bu olayda da titizlikle çalıştığını vurguladı.

Sosyal medya üzerinden olayla ilgili fail oluşturmaya çalışanların olduğuna dikkati çeken Soylu, "Devletin görevi, bu işin failini bulup çıkarmaktır. Şu ana kadar da olayın organize edeni yani azmettireni dahil olmak üzere, taşıyıcıları dahil olmak üzere bütün araştırmalar yapıldı. Tutuklanması gerekenler, savcılık, hakim kendi kararıyla beraber bunları tutukladı. Bütün araştırmalar, özel bir ekiple beraber hala yürütülüyor" bilgisini verdi.

"BİR BİLİNMEZLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Soylu, olayı siyaset alanına çekmeye çalışanların olduğuna işaret ederek, "Şu ana kadar olayın failleriyle ilgili herhangi bir bilinmezlik söz konusu değil. Bir kişimiz var. Onu da birçok yere baskın yaptık, bulmaya çalışıyoruz. Nasıl ötekisini bulup getirip adalete teslim etmişsek bunu da bulacağız, adalete teslim edeceğiz. Bütün bu ifadelerden, bütün bu organizasyondan, bütün hadiseyi de adaletin önüne koymuş olacağız ve bu konudaki gerekli kararlar da ortaya çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı, olayı siyaset alanına çekmeye çalışanların olduğunu iddia ederek, "Şu ana kadar olayın failleriyle ilgili herhangi bir bilinmezlik söz konusu değil. Bir kişimiz var. Onu da birçok yere baskın yaptık, bulmaya çalışıyoruz. Nasıl ötekisini bulup getirip adalete teslim etmişsek bunu da bulacağız, adalete teslim edeceğiz. Bütün bu ifadelerden, bütün bu organizasyondan, bütün hadiseyi de adaletin önüne koymuş olacağız ve bu konudaki gerekli kararlar da ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.