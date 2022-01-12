Soylu'nun iddialarına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt: İnşallah bu kez ispat eder

12 Ocak 2022 Çarşamba, 23:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bakanlıktan başlatılan 'terörle iltisaklı çalışanlar' incelemesine ilişkin olarak yeni iddialarda bulundu.

Soylu, soruşturmanın arkasında durarak "İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok" görüşünü savundu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Soylu'nun iddialarına sosyal medyadan yanıt vererek, "Bakan bu akşam da A Haber’de 'ciddi' iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder" dedi.

A Haber'de konuşan Soylu, İBB'nin her ay gazetecilere para verdiğini öne sürerek; "Terörle iltisak ve irtibat kamudan ihraç için yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Soylu, İBB'de PKK'lı isimlerin DİAYDER üzerinden işe aldığını açıklarken, DİAYDER ve YPS arasındaki ilişki konusunda da alarmda olduklarını ifade etti ve “Bu soruşturma genişleyince anlaşılıyor ki bunun bir ilgisi daha var. İBB'ye aday vereceğiz diyorlar, bunların her birinin suç kaydı var ve örgüt üyeliğinden tutuklandılar” dedi.

Soylu “Büyükşehir Belediyesi’nde mesela, diyor ki ‘Adli sicil kaydı temiz’. Millete yalan söylemeyin, ben neyin temiz olup olmadığını biliyorum. Elinizde çok sosyal medya troll’ü olması yalanınızı doğru kılmaz. Her ay gazetecilere 15, 30 bin lira, bazı gazetecilere başka şeyler vermek sizi haklı ve meşru kılmaz” ifadelerini kullandı.

“İPTAL EDİLEN SEÇİMLER İÇİN DE İDDİALI KONUŞMUŞTU”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Soylu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Soylu'nun iptal edilen 31 Mart seçimleri için “Sandık başkanları hakkında kaçı FETÖ ile iltisaklı, bu konuda somut veriler var mı?” sorusuna “Somut veriler var. Ortalama 700 civarında, birinci dereceden yakını, ikinci dereceden yakını, hapishanede olanlar, FETÖ ile iltisaklı olanlar, bütün bunların tamamı var. Tam da bu kadar ciddi bir iştir” yanıtı verdiği açıklamasını paylaşan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

İptal edilen 31 Mart 2019 seçimi için de Sn. Bakan iddialı konuşmuştu ve “Tam da bu kadar ciddi iştir.” demişti. Sonuçta 1 kişi bile ceza almadı.

Soylu’nun bu akşamki iddialarına dikkat çeken Ongun, “İnşallah bu kez ispat eder” ifadelerini kullandı.

İptal edilen 31 Mart 2019 seçimi için de Sn. Bakan iddialı konuşmuştu ve “Tam da bu kadar ciddi iştir.” demişti. Sonuçta 1 kişi bile ceza almadı. Sn. Bakan bu akşam da AHaber’de “ciddi” iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder. Videoyu izleyerek karar verebilirsiniz; pic.twitter.com/C40LJWA23x

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 12, 2022

Soylu, programda soruşturmaya ilişkin şunları söyledi:

Bizim bakanlığımız 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili farklı gerekçelerle 2 bin 32 soruşturma yapmış. Bu öyle abartıldığı gibi üstüne gitmek değil. 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili özel teftiş sayısı 166. 2019'da 40, 2020'de 3, 2021'de 6 AK Parti belediyesin özel teftiş yapılmış. 2020'de 4, 2019 yılında 25 CHP belediyesine özel teftiş yapılmış. 2020'nin tamamında ben özel teftiş aldım. Kendim, kendi birimlerime özel teftiş yaptım.

"DOSYALARA EL KONULDU" İDDİASI

'Sen bunu yapamazsın' demek devleti etkisizleştirmek demek. Devlet yönetmek bu değildir, burası çadır devleti değil. 'Benim dosyalarıma el koydular' diyor. Biz kimsenin dosyasına el koymayız, o da yalan.

İBB'de personel alınıyor. Alırken de bir şeye bakılması lazım. Belediyelerin şirketleri var, temel problem burada. Belediyelerin şirketlerinin istihdam yönetme biçiminin devleti aldatması sorun aslında. Aldatmak istemezse ona diyebilecek bir şey yok. 2019'un Haziran'ıyla 2019'un Kasım'ı arasında 'Bu sakıncalıdır, bunun alınmaması gerekir' dendiği anda almışlar işe. Bu olay başladığında ben bunun İBB'yle bağlantılı olduğunu bilmiyordum.

İBB'YE YÖNELİK TERÖR İDDİALARINI SÜRDÜRDÜ