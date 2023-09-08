Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan yurtdışına çıkarken gözaltına alındı!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 13:38

Güncelleme: 08.09.2023 - 14:00

Ankara Emniyeti tarafından dün gece gerçekleştirilen operasyonda, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla gündeme gelen Ayhan Bora Kaplan ve ekibi gözaltına alındı.

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre; Kaplan ile birlikte koruması emekli asker U.P., avukat G.Ü., A.K. ve O.S. adlı 4 kişi daha yakalandı.

'İŞKENCE' İLE SUÇLANIYOR!

Bir şikâyet üzerine 'işkence' iddiasıyla başlatıldığı öğrenilen soruşturma kapsamında, Kaplan ve koruması U.P.'nin Esenboğa Havalimanı girişinde yakalandığı kaydedildi. Kaplan’ın bulunduğu araçta yapılan aramada ise; 50 bin Euro, 800 Dolar ve 10 bin 300 TL nakit para ile 2 adet ruhsatlı tabanca ele geçirildiği belirtildi.

2 KİŞİ FİRARİ!

Kaplan’ın kardeşi Muhammet Kaplan ve B.K. adlı kişinin ise firar ettiği öğrenildi.

Soylu’nun İçişleri Bakanlığı'ndan alınması ve emniyette önemli değişiklikler yapılmasının ardından gerçekleştirilen ilk kritik operasyonun Kaplan grubuna yönelik olması ise dikkat çekti.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİALAR!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in katil zanlısı Eray Özyağcı’nın atış talimini Ayhan Bora Kaplan’ın Ankara’daki çiftliğinde yaptığı iddia edilmişti.

Bu iddialara Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman "İddialar tamamen yalandır" yanıtını vermişti.