Sözcü TV'de toplu işten çıkarma

1 Mart 2023'te yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de işten çıkarma depremi yaşandı.

Edinilen bilgiye göre aralarında Sözcü TV muhabirleri Fırat Fıstık, Ozan Kelleci ve Meral Danyıldız'ın da yer aldığı çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı.

Kanalda işten çıkarılan gazeteci sayısının 14 olduğu belirtiliyor.

İşten çıkarılan gazeteci Fırat Fıstık, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"2 yıldır emek verdiğim Sözcü TV'den yönetim değişikliği nedeniyle bugün 14 çalışma arkadaşımla birlikte çıkarıldığımı öğrendim. Şartlar ne kadar zor olsa da, elbette gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Yeni yerlerde buluşmak dileğiyle"

Kanalda muhabir olarak görev yapan Meral Danyıldız da, işten çıkarıldığını şu ifadelerle duyurdu:

"Başladığımda kanal daha açılmamıştı. 01.01.2025 sabahı yine her zamanki gibi haber yapmak için Sözcü TV’ye geldim. Ardından İK aradı ve işime son verildiğini öğrendim. Benimle birlikte sanırım 14 arkadaşım da aynı tebliği aldı… Nedenini hâlâ bilmiyoruz. Yarın göreve başlayacak yeni yönetime de bu vesileyle hayırlı olsun. Böylece kovulmak nasıl bir deneyimmiş, onu da görmüş oldum. :) Her şey geçer. Önemli olan alnının akıyla, vicdanın rahat ayrılmak. Benim içim içim, gönlüm çok rahat. Bundan ötürü çok mutluyum. Gerisi artık kısmet."

Kanalda 2023'ten beri Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan Özgür Çakmakçı ise çalışma arkadaşlarına şu ifadelerle veda etti:

"Bugün itibariyle Sözcü Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyorum. İstemeden kalbini kırdığım birileri varsa kusura bakmasın. Plazalar değil ama sokaklar bizim, elbet kavuşur, konuşuruz.

Bu yolun sonuna geldik ama yolculuk elbette başka yollarda devam edecek. Kalın sağlıcakla...”