Sözde hoca Erdal Sadi konuşmasında, laikliğe ve Cumhuriyete öfke kustu

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 04:29

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalar yapan hocalara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada “Erdal Sadi Hoca” olarak bilinen bir kişinin geçen aylarda yaptığı bir konuşmada sarf ettiği sözler büyük tepki çekti. Tarihçi-yazar Sinan Meydan, söz konusu konuşmayı “savcılık harekete geçmeli ama bu kişi gibi birçoğu mevcut siyasal iklimden cesaretle alarak laik Cumhuriyete saldırmakta” sözleriyle eleştirdi.

Fetih 1453 Derneği’ne yakınlığıyla bilinen “Erdal Sadi Hoca”, cemaatine yaptığı konuşmada, “Hoşlarına gitmiyor çünkü. Onların rahat yaşamlarına karışıyoruz ya, Kuran geldiği zaman af buyurun hayvanlar gibi dışarıda çiftleşemeyecekler ya, rahat rahat içip eğlenemeyecekler ya bundan korkuyorlar. Zıkkımın dibini iç. İçiyorsun zaten karışan mı var? Karını kızını çıplak dolaştırıyorsun, zina serbest istediğin kadınla düşüp kalkıyorsun. Karışsan sen suç işlemiş oluyorsun” dedi.

Sadi şu sözlerle devam etti: “Sistemin değişmesi lazım arkadaşlar.Yerin dibine batsın laik sistem. Bir Müslüman laik olamaz. Ama (sistem) Allah’ın izniyle o da yıkılacak. Devletin dini yine İslam olacak. Anayasaya yine İslam kanunları gelecek. Hilafet sancağı buradan düştü. Allah’ın izniyle yine İstanbul’dan kalkacak.”

Söz konusu açıklamaları tarihçi yazar Sinan Meydan, Cumhuriyet’e değerlendirdi. Laikliğin toplumun güvencesi olduğunu belirten Meydan, “Laiklik dini değil, dünyevi kurallara dayanır. Bu kişiler sahte hocalar. Kurtuluş Savaşı’nda da Mustafa Kemal’e karşıydılar, İngiliz işbirlikçisiydiler. Bu kişiler Mustafa Kemal’in idam fermanlarını, fetvalarını yayımlayanların torunları. Önce düşmana destek oldular, sonra laik Cumhuriyete her türlü düşmanlığı yaptılar” dedi.

Erdal Sadi isimli kişinin Cumhuriyeti’i hedef alarak suç işlediğini vurgulayan Meydan, “Cumhuriyeti yıkmak isteyenler terör örgütleridir. Savcılığın harekete geçmesi gerekir ama maalesef bu kişi gibi birçok kişi mevcut siyasal iklimden cesaret alarak laik Cumhuriyete saldırmakta. Düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez, rejimi yıkmaktan bahsediyor” diye konuştu.

HİLAFETÇİ İMAM DİLEKÇE KURBANI

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı, hilafet çağrısı yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelen Ulu Çınar Camisi imamı Halil Konakcı, kendisine yönelik eleştirileri gerekçesiyle CHP milletvekili Gürsel Tekin’e tazminat davası açtı. Tekin paylaştığı dava dilekçesinde, Konakcı’nın hatalı lazer operasyon kaynaklı yaşadığı “sıkıntı” ve “ızdıraptan” söz ettiğini aktardı. “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Tekin, “Kendisi attığımız tweet’ler yüzünden lazer epilasyon yaptırırken beklediği sonucu alamamış, acı ve ıstırap çekmiş. Umarım tweet’lerin lazer epilasyon işlemini nasıl etkilediğini açıklar. Bilim camiası açısından önemli gelişme olur. Ufak bir not: Avukatların azil işlemi Twitter’dan değil noter kanalıyla yapılır. Sonra büyük acı ve ıstıraba neden olmasın diye belirtmek istiyorum. Hukuk Muhakemeleri Kanunu var. Kendini her kanunun üstünde görenleri de bağlar” dedi. Konakcı ise avukatını azlettiğini duyurdu.