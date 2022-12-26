Gericilerin hedefindeki ilahiyatçı, görevinden ihraç edilmişti: Cemil Kılıç son derslerini verdi...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kararın bugün kendisine tebliğ edildiğini ve son derslerini verdiğini duyurdu.
İlahiyatçı yazar ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, yaklaşık 2 hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilmişti.
Kararın tarikatların isteğiyle alınmış ve haksız, hukuksuz bir karar olduğunu belirten Kılıç, "Gerçek şu ki kamuoyu ve büyük milletimiz benim neden ihraç edildiğimi gayet iyi bilmektedir. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum" açıklaması yapmıştı.
Cemil Kılıç, ihraç edildiğine dair resmi belgesinin kendisine bugün tebliğ edildiğini duyurdu. Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Şu andan itibaren artık devlet memuru değilim. Halkımın ve büyük Atatürk'ün memuruyum. Bugün son derslerimi verdim. Yaşasın bilim, cumhuriyet ve demokrasi!"
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