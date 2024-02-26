Sözler lafta kaldı: 'Eşya desteği vereceğiz' dediler ama depremzede yurttaş halen mağdur

Yayınlanma: 26.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.02.2024 - 05:27

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden bir yıl 20 gün geçti. Buna karşın depremzedelere verilen sözlerin birçoğu hayata geçmedi. Yurttaşların en büyük mağduriyetlerinden biri yıkılan binalarda eşyaların kullanılmaz hale gelmesi oldu. Bu konu hakkında 21 Şubat 2023’te açıklamada bulunan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki depremlerde yapılan eşya yardımına atıf yaparak “Hem AFAD hem de Aile Bakanlığımız eşya yardımını yapacaktır. 2-3 gün içerisinde depremzedelere ne kadar eşya yardımı yapılacağını açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan sonra yurttaşlara eşya desteği talep formu doldurulsa da herhangi bir yardım yapılmadı. Konuya ilişkin ayrıca 21 Eylül 2023’te Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de yanıtlaması için soru önergesi verildi. Önergeyi 22 Kasım 2023’te yanıtlayan Bakan Şimşek, “Soru önergesinde bahsi geçen hususlar, İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır” yanıtını verdi.

‘YETKİLİ BULAMADIK’

Kendisine Bütçe Komisyonu’nda konunun yeniden anımsatıldığı İçişleri Bakanlığı ise kendisini başka alanlarda yapılan yardımları göstererek savundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Depremzede yurttaşlar konu hakkında yetkili bulunamaması nedeniyle internet üzerinden şikâyet talebi oluşturdu. Hatay’ın Defne ilçesindeki evi orta hasarlı ve durumu hâlâ belirsizliğini koruyan mağdurlardan Özge Turaç Cumhuriyet’e konuştu. Bakan Soylu’nun açıklaması sonrasında form doldurduklarını belirten Turaç, “Ancak sonrasında hiçbir geri bildirim olmadı. Konunun takibini yapmak istediğimizde ulaşabilecek bir muhatap da bulamadık. Memurlara da ‘dilekçeleri toplayın’ denmiş, başka bir şey söylenmemiş. Hasar gören araçlarımız için de benzer bir form doldurduk. Ancak o konuda da bir şey olmadı” ifadelerini kullandı.