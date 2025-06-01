Sözleri gündem olmuştu! Dücane Cündioğlu, 'Tarhana içip dürüm yiyenlerin felsefeyle işi olmaz' ifadesine açıklık getirdi

Dücane Cündioğlu, YouTube hesabında 'Çorbacılar, Dürümcüler
ve Baba Katli' isimli bir yayın gerçekleştirdi.
Geçen yıllarda kurduğu 'Kuru fasulye-pilav yemeyenler, ayran
içmeyenler Kuran'ı anlayamazlar' cümlesiyle gündem olan Cündioğlu bu kez de
'Tarhana çorbası içip dürüm yiyenlerin felsefeyle bir işi olmaz' çıkışıyla
sosyal medyada gündem oldu.
O İFADELER SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Cündioğlu, YouTube'daki canlı yayınında kurduğu cümlelerle
sosyal medyanın gündemine geldi.
Yazar kimliğiyle tanınan Cündioğlu, geçtiğimiz yıllarda
'Kuru fasulye-pilav yemeyenler, ayran içmeyenler Kuran'ı anlayamazlar.
Hamburger yiyip kola içmekle Kur'an anlaşılmaz' demişti. Fakat bu sözler,
uzunca bir videodan kırpılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.
Bugün, bu sözlerinin anlaşılmadığını söyleyen isim, şimdi
ise 'Tarhana çorbası içip dürüm yiyenlerin felsefeyle bir işi olmaz' dedi.
Cündioğlu, X'te de paylaşım yaptı.
O SÖZLERE AÇIKLIK GETİRDİ
Dücane Cündioğlu, canlı yayında yaptığı yeni açıklamayla bu
sözlerine açıklık getirdi.
Kastedilenin tarhana çorbası ve dürüm olmadığını söyleyen
Cündioğlu, 'Dedim ama hangi manasıyla dedim' diyerek izleyenlerin sorgulamasını
istedi.
Geçmiş videolarını da izleyen Cündioğlu, o sözlerinin
ardından 'Ciddiye almayın' dediğini de belirtti.