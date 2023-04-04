Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2023 sözleşmeli öğretmen mülakat yerlerine nereden bakılır?
2023 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanmasını bekleyen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyordu. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2023 sözleşmeli öğretmen mülakat yerlerine nereden bakılır?
40 bin öğretmenin öğrencilerine kavuşacağı öğretmen ataması için sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimine göre öğretmen atama tercihleri ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2023 sözleşmeli öğretmen mülakat yerlerine nereden bakılır? İşte ayrıntılar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI M?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan 2023 Salı günü (bugün) açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre açıklanacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerine E-DEVLET veya PERSONEL MEB sayfaları üzerinden bakılacak.
MEB 2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
- 27/03/2023 - 01/04/2023 - Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
- 04/04/2023 - Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı
- 07-16/04/2023 - Sözlü Sınavların Yapılması
- 18/04/2023 - Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı
- 24-25/04/2023 - Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması
- 28/04/2023 - Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması
- 02-06/05/2023 - Atama Tercihlerinin Alınması
- 08/05/2023 - Atama Sonuçlarının Açıklanması
- 01/09/2023 - Göreve Başlama
2023 ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI
Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.
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