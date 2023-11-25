Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 kişi yaralandı!

Silivri'de O.T. ile S.Y. adlı kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, O.T., S.Y.'yi bıçakla yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 07:50
Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 kişi yaralandı!
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İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Alibey Mahallesi Halim Uluşahin Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında bıçaklı bir kavga meydana geldi.

İddiaya göre, O.T. ile S.Y.'nin sözlü olarak başlayan tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada O.T., yanında getirdiği bıçakla S.Y.'yi bacağından yaraladı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanan şüpheli O.T. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

 


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