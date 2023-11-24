Bıçaklı kavgaya müdahale ediyordu... Polis memuru da yaralandı!
Adapazarı'da çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen ve kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarından biri ise, arbede esnasında yere düşerek yaralandı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 15 Temmuz Bulvarı’nda meydana gelen olayda; 18 yaşındaki A.A. adlı kişi ile 15 yaşındaki Y.S. adlı çocuk arasında, henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.
Yerini kavgaya bırakan olayda Y.S. yanında bulunan bıçak ile A.A.’yı bıçakladı. Çevredekilerin ayırdığı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Olay yerine gelen iki tarafın akrabaları arasında da arbede çıktı. Olaya müdahale eden bir polis memuru ise, ayağının kayması sonrasında yere düşerek yaralandı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından polis memuru ve A.A., hastaneye sevk edildi.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MSB'den açıklama geldi!
- Üç dakika arayla iki deprem
- ‘Ortalama zekaya sahip…’
- Hakim görevden alındı!
- 'Hamas'ın yaptığını Türkiye'de yapmak zorundayız'
- Kredi kartı faizlerine ilişkin yeni karar!
- Çinli otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor
- Darp raporu alarak sözleşmesini feshetti!
- Dilan Polat cezaevinden aradı