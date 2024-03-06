İnternetten tanıştığı çocukları istismar edip, gizlice çektiği görüntülerle 'şantaj' yapan erkek tutuklandı
Adana’nın Feke ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı çocuklara cinsel istismarda bulunan ve o anları gizlice kayda alıp görüntülerle şantajda bulunan erkek tutuklandı.
Kan donduran olay, Adana'da yaşandı.
Feke İlçe Emniyet Amirliği'ne, S.Ö. (20) isimli şahsın lise ve ortaokul öğrencisi çocuklar ile internet üzerinden tanışıp onları kandırdıktan sonra cinsel birliktelik yaşadığı, bu sırada gizli görüntülerini çektiği ihbarı geldi. Polis bu ihbar üzerine harekete geçti.
FOTOĞRAF VE VİDEOLARLA TEHDİT ETTİ
Polis yaptığı çalışmada S.Ö.'nün kız çocuklarını çıplak fotoğraf ve videolarıyla tehdit edip şantaj uyguladığını saptadı. S.Ö.'nün bu görüntü ve fotoğrafları kız çocuklarıyla tekrar birlikte olmak için şantaj unsuru olarak kullandığı belirlendi. Polis bu tespitler üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
TUTUKLANDI
Yapılan çalışmada S.Ö. polis tarafından yakalandı. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından “çocuğa cinsel istismar, cinsel taciz, tehdit ve şantaj” suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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