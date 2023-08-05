SPK’dan 14 kişiye geçici işlem yasağı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:05

Güncelleme: 05.08.2023 - 10:05

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4 Ağustos tarihli bülteninde yer alan bilgiye göre Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasındaki işlemlerinde ‘6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair’ makul şüphe bulundu. Bu nedenle 14 kişi hakkında altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 7 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.



SPK’nın söz konusu kanun maddesinde şöyle deniyor: