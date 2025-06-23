Spor İstanbul raporu: 1,6 milyon İstanbullu ekonomiye 3,5 milyar dolar katkı sağlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un bağımsız bir araştırma şirketiyle hazırladığı “Fiziksel Aktivitenin Ekonomik Etkisi: İstanbul Örneği” başlıklı rapora göre, fiziksel olarak aktif 1,6 milyon İstanbullunun ekonomiye yıllık katkısı 3,5 milyar doları buluyor. İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, fiziksel aktivitenin ekonomik etkilerini ölçen ilk çalışmalardan birine imza attıklarını belirterek, “Yaptığımız her işin sonuçlarını değerlendirmek zorundayız. Bu raporla, sporun yalnızca bireysel sağlık değil, toplumsal ekonomi açısından da ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduk” dedi.

“SAĞLIK, VERİMLİLİK VE ERKEN ÖLÜM ÜZERİNDE ÜÇLÜ ETKİ''

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapan bireyler “fiziksel olarak aktif” kabul ediliyor. İstanbul’da bu orana girenlerin oranı yüzde 13,6 düzeyinde. Yaklaşık 1,6 milyon İstanbullunun düzenli spor yaptığı belirtilen raporda, bu kitlenin sadece sağlık harcamalarının düşmesiyle değil, aynı zamanda iş gücü verimliliği ve erken ölümlerin azalmasıyla da ekonomiye katkı sunduğu ifade edildi.

Fiziksel aktiviteye katılan her 100 bin kişinin yıllık ortalama 250 milyon dolarlık ekonomik fayda sağladığı kaydedildi.

“YÜZDE 2-3 ARTIŞ BİLE ÇIĞIR AÇAR''

Raporda, fiziksel aktivite yoluyla 1,9 milyar dolar hastalık yükündeki azalma, 1,3 milyar dolar üretkenlik artışı ve iş gücü kayıplarının önlenmesi, 190 milyon dolar erken ölümlerin azaltılması gibi kalemlerle toplamda 3,5 milyar dolarlık tasarruf sağlandığı belirtildi.

Onur, “Bugün yüzde 13,6 olan fiziksel aktivite oranı, Londra gibi şehirlerdeki seviyelere, yani yüzde 63’e ulaşabilirse, İstanbul’un yaratacağı ekonomik fayda 16 milyar doları bulabilir. Bu oranı yalnızca 2-3 puan artırmak bile büyük fark yaratacaktır” dedi.

Spor İstanbul’un kent genelindeki 71 tesise ek olarak 300’ün üzerindeki açık alanda düzenlediği etkinliklerle halkı fiziksel olarak daha aktif hale getirmeyi sürdürdüğü belirtildi.