'Spor kenti İzmir' hedefinde ilk duatlon gerçekleşti

21 Şubat 2022 Pazartesi, 15:21

İzmir’in ilk duatlonu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “spor kenti İzmir” hedefi doğrultusunda düzenlendi. 500’ün üzerinde atletin katılım sağladığı organizasyon koşu, bisiklet ve sonra yeniden koşu şeklinde yapılarak sona erdi.

??Erkekler Elit’te Arda Tepe, Gençler'de Taha Eren Coşgun, Genç A’da Emir Aracı, Genç B’de Taha Eren Coşgun, Yıldızlar’da Arda Aracı, Paratriatlet’te Uğurcan Özer, Paratriatlet PTVİ2’de Halil İbrahim Arslan, Paratriatlet PTVİ3’te Utkuhan Baydar, Paratriatlet PTS4’ de Tahir Erdemir, Paratriatlet PTS5’ de Uğurcan Özer, M3’te Eren Moray, M3 A’da Eren Moray, M3 B’de Yağız Sarıkaya rakiplerinden önce bitiş çizgisini geçerek birincilik kürsüsüne çıktı.

?Kadınlar Elit’te Esra Gökcek, Gençler’de Selinay Tuğçe, Genç A’da Selinay Tuğçe, Genç B’de Nehir Sümer, Yıldızlar’da Irmak Şereflioğlu, Paratriatlet’te Miray Ulaş, Paratriatlet PTS5’ de Miray Ulaş, M3’te Ecrin Çınar, M3 A’da Delfin Eylül Avcı, M3 B’de Ecrin Çınar kategorilerinde şampiyon oldular.

Organizasyonun ikinci gününde ise İnciraltı Kent Ormanı’nda gerçekleşen duatlon şampiyonasında madalya için mücadele eden 231 sporcu, organizasyonun son gününde de soğuk ve rüzgârlı havaya aldırış etmeden koşu ve bisiklet parkurunda 23 kategoride yarıştı.



Kategorilerinde şampiyon olan isimler şöyle:?Erkekler:?Yaş Grubu Genel Sıralama: Bahadır Tama, 20-24 yaş: Zekeriya Berkay Güngör, 25-29 yaş: İlker Kökçe, 30-34 yaş: Feyyaz Döner, 35-39 yaş: Bahadır Tama, 40-44 yaş: Oleg Astanin, 45-49 yaş: Cedric Breynaert, 50-54 yaş: Murat Kırdı, 55-59 yaş: Mehmet Akarcalı, 60-64 yaş: Kemal Lale, 65-69 yaş: Fikret Akay, 70-74 yaş: Ali Bıdı.??Kadınlar:?Yaş Grubu Genel sıralama: İpek Öztosun, 20-24 yaş: İlkem Gökçe, 25-29 yaş: İpek Öztosun, 30-34 yaş: Özge Uzun, 35-39 yaş: Ayşegül Gümüş, 40-44 yaş: Nergis Birlik, 45-49 yaş: Itır Atadiyen, 50-54 yaş: Güldenay Uruk, 65-69 yaş: Nermin Fenmen.